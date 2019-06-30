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В Киеве произошло опасное ЧП с новым трамваем: опубликованы фото

воскресенье, 30 июня 2019, 00:07
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29 июня в Дарницком районе столицы трамвай сошел с рельсов, заблокировав тем самым движение транспорта в обе стороны.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"На перекрёстке Привокзальной и Симферопольской новый трамвай сошёл с рельс. В итоге, маршруты 8 и 29 заблокированы в обе стороны", - говориться в сообщении.

Под постом появились забавные комментарии пользователей сети.

"Если у Хюндая не получились первый раз,так куда там простому трамваю", "Проблема в рельсах или трамваях?", "Трамвай новый,а рельсы старые!!", "Кто пускает новый трамвай по таким рельсам, как на американских горках?", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 12 мая в Харькове трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем Toyota, травмирована женщина и 4-летняя девочка.

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