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На люстрационный митинг в центре Киева пришел Ленин: фото и видео акции

четверг, 04 июля 2019, 11:52
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4 июля в Киеве на митинг с требованием не отменять закон "Об очищении власти" вышли около 200 сторонников политических сил "Свобода", "Национальный корпус" и "Европейская солидарность".

Мероприятие началось около 9:30. С собой на митинг люди взяли символику своих партий, а также национальные флаги.

Также в руках у митингующих есть тематические транспаранты, а некоторые из них пркрепили к забору у здания Конституционного суда.

Участие в митинге принимает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Также здесь установили импровизированного Ленина с табличкой "я палач украинского народа".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Петухов прокомментировал указ Зеленского об его отстранении после люстрационного скандала в АП.

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