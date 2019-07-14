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Мощный пожар уничтожил пассажирский автобус в Киеве: фото и видео

воскресенье, 14 июля 2019, 08:41
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Фото: Информатор

В воскресенье, 14 июля, в Киеве произошел мощный пожар, в результате которого дотла сгорел Ikarus.

Об этом сообщает Информатор.

Пожарные предположили, что автобус подожгли. Так, пожар в припаркованном у обочины Ikarus начался со стороны передней двери. Чтобы погасить огонь, пожарным пришлось потратить около часа. Огонь практически полностью уничтожил автобус.

Очевидцы сообщили, что еще до приезда пожарных на противоположной стороне улицы они видели не совсем адекватного мужчину, возрастом до 40 лет, в камуфляжных штанах, рубашке и кепке. Он кричал на пылающий Ikarus: "Да, *ука, гори! Так тебе и надо, *идарас!". А приехавшим на происшествие спасателям: "Не тушите, *идарасы, так ему и надо".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 мая на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве вспыхнул пожар.

Также пожар произошел и в киевской школе.

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