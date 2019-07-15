В Киеве мост через Днепр застрял в пробке из-за ремонта и ДТП: карта

В понедельник, 15 июля, на Северном мосту образовалась огромная пробка из-за ремонта дороги и ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, "Киевавтодор" заблаговременно предупреждал жителей столице о начале проведения капитальных ремонтных работ и перекрытии участка дороги между улицами Героев Сталинграда и Богатырской в направлении станции метро "Почайна" с 23:00 воскресенья, 14 июля. В частности, на магистрали заменят песчано-щебеночную подушку, бордюры, покрытие проезжей части и тротуаров, а еще на проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение.

Кроме этого, на проспекте Генерала Ватутина произошла авария. Потому в понедельник утром Северный мост сковали пробки.

Карта по состоянию на 8:05

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 июня в Киеве сильный ливень частично затопил некоторые улицы, а ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть: в результате этого в городе возникли серьезные пробки.