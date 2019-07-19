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В Киеве произошел страшный инцидент с 15-летним подростком: детали ЧП

пятница, 19 июля 2019, 15:39
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В Деснянском районе Киева между подростком и пьяным мужчиной произошел конфликт, в результате чего последний пырнул ножом ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент случился на улице Драйзера. Там парень получил ножевое ранение в грудь от незнакомого неадеквата.

Отмечают, что подросток гулял со своим другом, когда к ним подошел неизвестный им мужчина в нетрезвом состоянии и начал приставать. Вследствие между ними возник конфликт, в ходе которого незнакомец достал из кармана нож и ударил им несовершеннолетнего.

Приятель пострадавшего вызвал на место скорую медицинскую помощь и полицию. После этого он бросился догонять злоумышленника, которого совместно с прохожими остановил в соседнем дворе. Им оказался 41-летний мужчина, который раньше не имел проблем с законом. Его люди передали правоохранителям. Те изъяли у неадеквата нож, который направили на экспертизу. По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего госпитализировали, на данный момент он находится под наблюдением врачей. Фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня в Днепропетровской области военные во время учебно-тренировочных стрельб ранили 15-летнего парня.

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