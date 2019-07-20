В Киеве произошло страшное ЧП с молодым парнем во время кражи: опубликованы фото

В субботу, 20 июля, в Киеве парня завалило стеной в заброшенном здании, в результате чего он получил серьезные травмы.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

На линию спасателей поступил звонок о том, что на молодого человека упала кирпичная стена. Специалисты оперативно прибыли на место и извлекли парня из-под завалов.

Как оказалось, пострадавший 1993 года рождения. Он получил перелом обеих ног и его передали врачам скорой медицинской помощи.

В ресурсе отмечают, что ребята в заброшенном здании занимались воровством кирпичей.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, на бульваре Перова молодой парень упал с крыши девятиэтажного здания и погиб. Согласно предварительной информации, погибшему было 20 лет, он был студентом.