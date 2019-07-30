Эпоха бедности закончилась: появились фото наглых "героев парковки" в Киеве

В Киеве заметили очередных водителей-нарушителей, которые припарковали свои авто на местах для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

"Героев парковки" увидели около столичного строительного гипермаркета "Эпицентр". Двое водителей оставили элитные машины Jaguar и BMW на местах, которые для них не предназначены.

"Как на подбор... даже углы одинаковые...", - прокомментировал ситуацию Антонов и разместил фото нарушителей.

Пользователи сети также прокомментировали такую ситуацию.

Напомним, 27 июля в Днепре на Екатеринославском бульваре из-за неправильной парковки авто эвакуировали Mercedes городского главы Днепра Бориса Филатова.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Гарматной, заметили дерзкого "героя парковки", который оставил свой автомобиль прямо на зеленом газоне, вместо того, чтобы припарковать его в положенном месте.