В Киеве элитное авто устроило огненное ДТП: опубликованы видео

В четверг, 1 августа, в Киеве посреди дороги загорелся элитный автомобиль.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел около станции метро "Славутич" на проспекте Бажана. Там машина марки BMW X5 влетела в отбойник и загорелась. Вспыхнула также трава на разделительной полосе. Отмечают, что неравнодушные граждане пытались потушить пожар, однако у них это не получилось.

На место прибыли спасатели ГСЧС. Но их, по данным ресурса, другие водители долго не уступали дорогу.

"Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, добавив 2 ряда, к прибытию спасателей ГСЧС автомобиль был полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ЧП обошлось без тяжелых травм. На месте работали правоохранители и медики.

Как сообщал "Апостроф", 29 июля в Запорожье неизвестный злоумышленник, после неудачной попытки поджечь автомобиль, загорелся сам.