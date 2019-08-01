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В Киеве элитное авто устроило огненное ДТП: опубликованы видео

четверг, 01 августа 2019, 16:32
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В четверг, 1 августа, в Киеве посреди дороги загорелся элитный автомобиль.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел около станции метро "Славутич" на проспекте Бажана. Там машина марки BMW X5 влетела в отбойник и загорелась. Вспыхнула также трава на разделительной полосе. Отмечают, что неравнодушные граждане пытались потушить пожар, однако у них это не получилось.

На место прибыли спасатели ГСЧС. Но их, по данным ресурса, другие водители долго не уступали дорогу.

"Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, добавив 2 ряда, к прибытию спасателей ГСЧС автомобиль был полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ЧП обошлось без тяжелых травм. На месте работали правоохранители и медики.

Как сообщал "Апостроф", 29 июля в Запорожье неизвестный злоумышленник, после неудачной попытки поджечь автомобиль, загорелся сам.

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