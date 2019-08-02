Мгновенная смерть: в Киеве мужчина погиб, пытаясь сбежать от полиции

В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа дома, убегая от полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители проводили обыск к квартире киевлянина в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. В помещении полицейские обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.
Во время следственных действий мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон - и прыгнул с 10 этажа. Он погиб на месте от полученных травм.
Правоохранители проведут служебную проверку действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.
Как сообщал "Апостроф", в Борисполе произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал водитель Volkswagen, убегавший от полиции.