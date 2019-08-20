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В стеклянном мосту в Киеве завелась живность: сети повеселило видео

вторник, 20 августа 2019, 09:34
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В интернете показали, что на стеклянном "мосту Кличко" в центре столицы завелись мухи.

Об этом сообщает пользователь сети Дмитрий Вдовико.

"Будете смеяться, но внутри стекла на мосту Кличко завелись мухи", - прокомментировали в сети и опубликовали видео.

На кадрах видно, что между стеклами действительно завелась живность.

Другие пользователи с иронией отреагировали на насекомых. Некоторые написали, что это кошмар.

Напомним, 29 июля с новым пешеходно-велосипедным мостом в Киеве произошла очередная неприятность – полностью трещинами покрылось одно из боковых стекол.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось очередное видео выезда тяжелого транспорта на "мосту Кличко", в этот раз на полотно выбрался целый грузовик коммунальщиков.

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