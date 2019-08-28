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Под Офисом Зеленского в Киеве устроили огненную акцию: опубликованы фото и видео

среда, 28 августа 2019, 20:29
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В Киеве под офисом президента Владимира Зеленского проходит акция за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

По словам организаторы митинга, работа министра в должности является неудовлетворительной. Они напомнили о нераскрытых убийства Павла Шеремета, Екатерины Гандзюк, восстановлении на должностях непереатестированных полицейских и бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Кроме того, активисты отметили, что Аваков провалил реформу правоохранительной системы в целом.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места событий.

Как сообщал "Апостроф", спустя год после нападения на активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне напомнили убийцам, что они понесут наказание.

Напомним, звание почетного гражданина города получил главврач Херсонского областного кардиодиспансера Олег Мазуряк, который дал справку фигуранту дела об убийстве Екатерины Гандзюк, главе облсовета Владиславу Мангеру.

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