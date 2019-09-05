Путч уже начался: сети повеселило видео с "молодым фюрером" в киевском метро

На станции метро "Арсенальная" в Киеве на платформе заметили молодого человека в нацистской форме и с черепом в руках.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

На записи можно увидеть, как юноша в черном мундире и фуражке с нацистской символикой садится в вагон метро. При этом в руках он держит портфель и посеребренный муляж человеческого черепа.

"Маленький фюрер в киевском метро", – говорится в подписи к видео.

В комментариях выдвигают различные предположения, с чем может быть связано появление "нациста" в Киеве. Некоторые шутят про уже начавшийся "путч".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в интернете продолжают публиковать фотожабы в ответ на скандал вокруг "зимнего путча", который, по заявлению нардепа от "Слуги народа" Лизы Богуцкой, якобы готовит экс-президент Украины Петр Порошенко.