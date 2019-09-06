Киев останется без кондукторов: принято жесткое решение

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" собираются уволить почти 1100 человек в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда, которая заработает с 1 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в ответ на запрос "КиевВласть".

Как отмечается, приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров датирован 15 августа 2019 года. Согласно документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию, должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

В КП заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие.

Также в КП отмечают, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие, Им, якобы, предлагают другие вакантные должности, в частности, контролеров, утверждают в "Киевпастрансе".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в киевском метрополитене планируют отказаться не только от жетонов, но и от "зеленых" карточек метро.