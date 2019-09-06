В Киеве "царь дорог" набросился на журналистку из-за замечания: фото "героя"

В пятницу, 6 сентября, в Киеве водитель автомобиля Porsche напал на журналистку телеканала "1+1" Катерину Колган, которая снимала сюжет о нарушителях правил дорожного движения.

Фото нападавшего журналистка опубликовала в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел в районе Борщаговка. Водитель, который ехал по встречной полосе, сперва нахамил журналистке за сделанное замечание, а затем ударил ее. При этом он выбил у нее из рук телефон и переехал его своим автомобилем.

"Сегодня на меня напали. Утром снимала сюжет на Борщаговке о водителях, которые чувствуют себя царьками и ездят по встречной полосе. Но всех их одним ударом перебил водитель Porsche Panamera. И это не преувеличение. Сделав ему замечание, я пошла к нашему автомобилю. Но мужчина так просто это не оставил. Через несколько минут он вернулся, опустил стекло и начал хамить. А когда увидел, что я начала фиксировать наш разговор на мобильный телефон - ударил меня, выбил из рук телефон, переехал его задним колесом и скрылся", – пишет Катерина.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 августа в Киеве водитель маршрутки влетел в автомобиль после попытки объехать пробку.