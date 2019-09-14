Киев вошел в топ-50 городов мира в интересном рейтинге

Киев вошел в топ-50 городов мира по количеству установленных государством камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает британская компания Comparitech, которая составила рейтинг.

Исследователи собирали информацию о количестве камер с помощью открытых источников, не учитывая количество частных камер. Список составили смотря лишь на те объекты видеофиксации, которые установлены на государственных учреждениях.

Киев оказался на 49-м месте рейтинга с числом 2,10 камер на 1000 населения. Всего, по данным рейтинга, в городе около 6,2 тысячи камер.

Первое место занял китайский город Чунцин, в котором более чем 15 миллиона населения и более 2,5 миллиона камер. В первый пятерке также китайские города Шэньчжэнь, Шанхай, Тяньцзинь и Цзинань.

В первую десятку вошли только два города, которые находятся не в Китае - это Лондон и Атланта.

По данным КГГА, в Киеве установлено около 7000 камер, которые решают ряд задач, в том числе помогают раскрывать преступления и находить людей, а также "принимать управленческие решения по улучшению трафика" на дорогах.

Как сообщал "Апостроф", Киев вошел в список 140 самых комфортных городов мира для проживания, составленный британским журналом The Economist.