В Киеве произошла страшная расправа между братьями: фото

В Киеве женщина обнаружила на балконе квартиры мертвого сына.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в одной из многоэтажек Оболонского района столицы на улице Ивашкевича. Правоохранителей на место вызвала женщина - мать убитого.

Убийство случилось 5 сентября, когда в квартире двое родных братьев распивали алкоголь. Между ними возник спор и конфликт, который, казалось бы, разрешился и один из них лег спать. Дождавшись этого, старший брат взял ремень от швейной машинки и задушил своего близкого. После он вытащил тело убитого на балкон и покинул жилище, по пути выбросив орудие убийства в мусоропровод.

Полиция уже задержала 37-летнего злоумышленника, который признался в содеянном. Ему предъявили подозрение по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит до 15 лет жизни за решеткой.

Как сообщал "Апостроф", 13 сентября в Киеве в одном из подъездов дома муж убил свою 23-летнюю жену.