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Это "талант": сеть взбудоражило фото наглого "героя парковки" в Киеве

воскресенье, 22 сентября 2019, 19:13
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В Киеве заметили дерзкого "героя парковки", который "виртуозно" припарковал свой автомобиль на местах, предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями.

Соответствующее фото опубликовано на странице "Баба і кіт" в Facebook.

"Это нужно так уметь", - говорится в подписи к снимку, на котором видно, что автомобиль стоит посередине между двумя парковочными местами, предназначенными для инвалидов.

Напомним, что в Печерском районе Киева припаркованный на дороге автомобиль заблокировал проезд к больнице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице Украины, Киеве, некоторые владельцы автомобилей продолжают нарушать правила парковки и перекрывают проход для пешеходов.

Кроме того, 9 сентября в Киеве хам на элитном авто нагрубил девушке за замечание о парковке его машины. Водитель поставил свой внедорожник на тротуаре, оставив мало места для пешеходов.

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