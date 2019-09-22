Это "талант": сеть взбудоражило фото наглого "героя парковки" в Киеве

В Киеве заметили дерзкого "героя парковки", который "виртуозно" припарковал свой автомобиль на местах, предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями.
Соответствующее фото опубликовано на странице "Баба і кіт" в Facebook.
"Это нужно так уметь", - говорится в подписи к снимку, на котором видно, что автомобиль стоит посередине между двумя парковочными местами, предназначенными для инвалидов.
Напомним, что в Печерском районе Киева припаркованный на дороге автомобиль заблокировал проезд к больнице.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в столице Украины, Киеве, некоторые владельцы автомобилей продолжают нарушать правила парковки и перекрывают проход для пешеходов.
Кроме того, 9 сентября в Киеве хам на элитном авто нагрубил девушке за замечание о парковке его машины. Водитель поставил свой внедорожник на тротуаре, оставив мало места для пешеходов.