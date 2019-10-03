"Забыл" о правилах: в Киеве отметился наглый "герой парковки", фото

3 октября в столице на улице Цитадельной неизвестный запарковал автомобиль на тротуаре возле пешеходного перехода.

Об этом сообщил Sergey Aleksieiev в Telegram-канале "DTP KIEV INFO".

На фотографиях видно, что автомобиль Peugeot запарковали вопреки всем правилам. Также возле светофора видно возмущенных людей, которым мешает автомобиль.

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Как сообщал "Апостроф", в столице начали активно работать эвакуаторы, которые вывозят на штрафную стоянку множество автомобилей, припаркованных в неположенных местах.

Также, в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции. Мужчину попытались оштрафовать за неправильную парковку, однако он в ответ обвинил полицейских в вымогательстве.



