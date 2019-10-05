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На стройке ТРЦ в Киеве произошел смертельный инцидент: фото и видео

суббота, 05 октября 2019, 20:09
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В субботу, 5 октября, в Киеве на стройке торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall погиб рабочий.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия случилась около 11:30 на пересечении проспекта Степана Бандеры и улицы Набережно-Крещатицкой. Там мужчина сорвался в шахту лифта.

По словам охранника будущего ТРЦ, погибшему мужчине на вид было около 40 лет. Он работал на стройке вахтенным методом. Предположительно, он сорвался в шахту лифта из-за несоблюдения техники безопасности. В результате падения строитель получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте работали правоохранители, а также прибыли медики, однако им оставалось лишь констатировать смерть.

Как сообщал "Апостроф", в многоэтажке в Днепре девочка упала в шахту лифта, получив многочисленные переломы и ушибы.

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