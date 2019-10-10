В Киеве интересно потроллили Богдана из-за заявления о проплаченных митингах: фото

В среду, 9 октября, в Киеве прошел пикет против заявлений главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что митинг 6 октября против так называемой "формулы Штайнмайера" был проплаченным.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook-странице "Типичный Киев".

Протестующие с сарказмом назвали свой митинг "первым платным против проплаченных".

"Вход на акцию стоил от 50 гривен, просто постоять посмотреть – 30. С места проведения акции участников не выпускали пока они не отстоят оплаченный час. Целью митинга было потроллить Богдана который утверждал, что на Майдане стоят за деньги", – говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк призвал главу Офиса президента Андрея Богдана уйти в отставку из-за "конфликта интересов".