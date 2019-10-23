Это не самоубийство: жена и друзья погибшего в Киеве "Сенсея" озвучили свою версию трагедии

Друзья и супруга погибшего во время взрыва в Киеве во вторник, 22 октября, Виктора Дегтярева с позывным "Сенсей" не верят, что смертельное ЧП могло быть самоубийством, скорее всего военный случайно уронил гранату.

Об этом они сообщили в интервью Сегодня.

"Он всегда отличался собранностью, поэтому сложно представить, что он игрался с гранатой. Кроме того, не стыкуется то, что это было самоубийство. Ведь рядом был еще один человек. Виктор никогда бы не пошел на то, чтобы из-за него вот так погиб человек", – рассказала знакомая погибшего, волонтер Наталья Степанова.

При этом, по ее словам, у Виктора было напряженное эмоциональное состояние. Оно было связано с тем, что накануне у него возникли проблемы с получением положенных ему денег, на которые он хотел купить квартиру.

"Он с семьей снимал квартиру. Есть информация, что хозяин квартиры попросил Виктора освободить жилье из-за того, что квартира то ли продавалась, то ли хозяин хотел брать за нее увеличенную плату. То есть, Виктор был вынужден срочно съезжать. Так вот как раз накануне выезда из квартиры Виктор перевозил семейные вещи и детские игрушки в свой офис. Но, в то же время, он обожал свою семью. Не верится, что это было самоубийство", - добавила она.

По словам его супруги, Виктор мог случайно упустить гранату.

"Версия самоубийства исключена", – подчеркнула она.

Как сообщалось, ранее появилось видео момента взрыва в центре Киева.

Обо всех деталях смертельного взрыва в центре столицы, читайте в материале "Апострофа": В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской.