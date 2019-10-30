Под Киевом 20-летняя девушка выбросила новорожденного ребенка из окна

Жительница Белой Церкви нашла под окнами многоэтажного дома мертвого младенца и вызвала полицию.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Когда на место прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, то обнаружила тело новорожденной девочки, шея которой еще была обвита пуповиной. Кроме того, по имеющимся биологическим остаткам установили, что ребенка могли выбросить из квартиры, расположенной на 7 этаже.

В конце концов выяснилось, что роженица это 20-летняя молодая женщина у которой накануне состоялись роды. Находясь в состоянии, вызванным родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

Тело новорожденной девочки направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Стоит отметить, что сейчас по состоянию здоровья 20-летняя мать находится в больнице. У женщины уже есть малолетняя дочь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал "Апостроф", 12-летняя девочка, которая недавно родила ребенка в Ровенском областном перинатальном центре, отказалась от малыша из-за врожденного дефекта.