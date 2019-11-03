В Киеве незнакомец устроил ЧП на дороге: видео

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве незнакомец бегал оживленной трассе, создавая аварийные ситуации на дороге.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Неадекватный человек бегает по середине улицы Александра Довженко", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина бегает по трассе, едва не попадая под колеса автомобилей, которые мчатся на приличной скорости.

Как сообщал "Апостроф", 1 ноября под Киевом в селе Погребы пьяный водитель наехал на беременную женщину и пытался скрыться с места аварии.

Также днем в пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП – автомобиль врезался в отбойник. Согласно свидетельствам очевидцев с места событий, автомобиль на высокой скорости просто въехал в отбойник. При этом водитель видимых травм не получил.