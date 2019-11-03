В Киеве женщина погибла страшной смертью из-за роковой ошибки: фото и видео

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на железнодорожных путях электричка сбила женщину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия произошла на улице Вифлеемской между 06:00 и 07:00. По данным полиции, две женщины пересекали железнодорожные пути, когда им навстречу выехала электричка. Со слов очевидцев, машинист подал звуковой сигнал, и одна из женщин ускорилась, успев перебежать пути, вторая же женщина сначала остановилась, а затем продолжила идти. Это стало роковой ошибкой, так как она могла успеть перебежать пути.

Машинист начал тормозить и второй раз просигналил, но избежать столкновения не смог. Поезд сбил женщину - она скончалась на месте от полученных травм. Прибывшие на место полицейские установили, что погибшей было около 25-30 лет, однако установить ее личность пока не удалось.

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Как сообщал "Апостроф", 7 октября в Киеве на территории Дарницкого железнодорожного депо нашли страшную находку: тело женщины без головы, которое лежало на железнодорожных рельсах.