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Без попрошаек и музыки: новые правила для метро Киева показали смешной фотожабой

вторник, 12 ноября 2019, 21:50
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Во вторник, 12 ноября, Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном: теперь в столичной подземке запрещено просить милостыню, клеить рекламу и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Как отмечается, предыдущие правила пользования метро были утверждены в 1995 году и являются устаревшими.

Новые правила запрещают целый ряд привычных для пользователей метро явлений: прошение милостыни, расклеивание рекламы, агитацию, громкую музыку и игру на музыкальных инструментах, проведение массовых мероприятий и осуществление предпринимательской деятельности.

Более того, пассажиры теперь "обязаны иметь аккуратный внешний вид". Частично одетым людям, босым и в нижнем белье – проход будет запрещен.

В то же время, пассажирам с проблемами со зрением разрешили ездить в метро с собаками-поводырями, однако животные должны иметь намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Также новые правила касаются перевозки спортивного снаряжения, в том числе велосипедов. Их, а также садовый инвентарь и рыболовные снасти можно перевозить исключительно в специальных чехлах.

В сети скептически отреагировали на нововведения.

Как ранее сообщал "Апостроф", 8 ноября в киевском метро произошел масштабный сбой в системе электронного билета, из-за чего образовались огромные очереди.

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