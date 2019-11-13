Скандал с незаконной надстройкой в центре Киева: появились свежие фото и итоги переговоров

Владелец квартиры в историческом здании на улице Софиевской в центре Киева, который пытался свести надстройку, восстановит конструкцию крыши и осуществит ремонтные работы в доме.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов во время пресс-брифинга в КГГА.

По словам чиновника, владелец признал, что создал дискомфорт и согласился не просто восстановить кровлю, но и отремонтировать лифты, сделать реконструкцию архитектурных элементов, навести порядок на внутренней придомовой территории дома.

Представитель собственника помещения заверил, что пока не ведутся и не планируются работы по возведению надстройки и объяснил возникшие слухи.

"!В пятницу, учитывая погодные условия, жители начали жаловаться на протекание крыши. Мы приняли решение о возобновлении кровли, подняли строительные материалы и начать работы по восстановлению кровли. Но возникло недоразумение с представителями власти, которое вчера было устранено во время встречи. Мы вернем первоначальное состояние конструкции, также планируем осуществить ремонт в доме", - сказал адвокат Дмитрий Набугорнов.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Шевченковской РГА Олег Гаряга, после брифинга чиновники КГГА с журналистами и представителем собственника квартиры "посетили объект и воочию убедились, что "разговоры" о возобновлении строительства, не находят подтверждения".

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"Линия крыши, которая была демонтирована, видна на фото, поэтому будем контролировать, чтобы восстановленная крыша соответствовала этому уровню", - пообещал Олег Гаряга.

Как сообщал "Апостроф", ранее власти организовали вывоз строительных материалов из двора исторического здания в центре Киева, на котором собственник одной из квартир пытается незаконно возвести надстройку.