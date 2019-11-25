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Под Киевом произошло серьезное ДТП с маршруткой и автомобилем судьи: фото

понедельник, 25 ноября 2019, 22:58
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В субботу днем, 23 ноября, произошло ДТП между маршруткой с пассажирами и автомобилем председателя Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Трибуна-Бровары".

В результате аварии микроавтобус вылетел в кювет.

Водитель микроавтобуса получил легкие травмы, а вот три пассажира - переломы различной тяжести.

В легковушке - двое пострадавших, так же с переломами, один из них - председатель суда.

Авария произошла на выезде на трассу "Киев - Сумы".

Известно, что в легковом автомобиле "Ниссан" ехал председатель Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области Александр Ильченко. Это подтвердили и в аппарате суда, отметив, что их руководитель получил травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Как рассказали в Броварском отделе полиции, виновным является водитель маршрутки. Мол, он выезжал с ул. Шевченко в селе Гоголеве, которая является второстепенной дорогой, на трассу и не пропустил автомобиль председателя суда, который двигался по автостраде.

Трибуна-Бровары

Трибуна-Бровары

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кременчугском районе Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса, в котором один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

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