Появилось фото "героя", устроившего стрельбу по пешеходу в Киеве

В сети опубликовали фото мужчины, который 27 ноября подстрелил пешехода вблизи ТЦ "Фестивальный" в Киеве.

Фотографии разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Стрелком" оказался 24-летний Дмитрий Николаевич. Правоохранители изъяли у него травматический пистолет и зеленое вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Почему стрелял в киевлянина, задержанный объяснить не смог.

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Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 28 ноября в Киеве на станции метро "Оболонь" агрессивно настроенный мужчина изрядно напугал жителей и гостей города своим поведением.