Появилось фото "героя", устроившего стрельбу по пешеходу в Киеве

В сети опубликовали фото мужчины, который 27 ноября подстрелил пешехода вблизи ТЦ "Фестивальный" в Киеве.
Фотографии разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Стрелком" оказался 24-летний Дмитрий Николаевич. Правоохранители изъяли у него травматический пистолет и зеленое вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
Почему стрелял в киевлянина, задержанный объяснить не смог.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 28 ноября в Киеве на станции метро "Оболонь" агрессивно настроенный мужчина изрядно напугал жителей и гостей города своим поведением.