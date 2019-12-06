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Огромный столб дыма над домами: масштабный пожар в Киеве сняли на фото и видео

пятница, 06 декабря 2019, 12:35
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В пятницу, 6 декабря, в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное возгорание.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Недалеко от станции метро "Житомирская" жители Киева заметили густой столб дыма. Очаг возгорания находится по адресу проспект Победы, 123. Предварительно, загорелись склады швейной фабрики "Каштан".

Пожар начался около 11:20. Его площадь - 300 метров квадратных.

Рядом с очагом возгорания находится офисное здание, в том числе и магазин тканей от фабрики "Каштан". Оттуда уже эвакуировали 60 человек.

Из-за угрозы распространения огня возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 декабря в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке.

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