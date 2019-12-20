В Киеве на выходных будет снег: опубликован необычный "прогноз"

В Киеве сегодня будет снег, его в пятницу 20 декабря, привезут с Карпат, чтобы создать жителям и гостям столицы новогоднее развлечение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Карпатский снег появится в центре Киева под Аркой дружбы народов. Снег везут под специальным тентом, и лишний раз заглядывать туда нельзя, поскольку в столице плюсовая температура, и он може быстро растаять.

Всего в столицу направилось 30 тонн снега из Буковели. Снежное покрытие счищали с дорог и загружали в камазы в течение трех часов. Под Аркой дружбы народов уже сооружены конструкции для будущих трамплинов, некоторые будут высотой в пятиэтажный дом.

Теперь в Киеве будут снежные развлечения на новогодние праздники, даже если снег в столице не выпадет.

Напомним, что в сети показали свежие фото из Харькова, где немного потеплело, некоторые жители слишком обрадовались и вернулись к летним развлечениям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.