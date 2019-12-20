RU  UA  EN

пятница, 20 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.02
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 декабря

19:08
Принца Филиппа госпитализировали: что известно о состоянии мужа королевы Елизаветы
19:00
Прическа на Новый год своими руками: 10 идей красивых и простых укладок дома
18:42
Кинокритики выбрали 10 худших фильмов 2019 года: в списке есть "Рэмбо" и мюзикл "Кошки"
18:28
Pianoбой решил потеснить новогодние хиты и клипы новой трогательной песней: видео
17:53
Не могу поверить, что сделала это: Алена Шоптенко решилась на смену имиджа
17:41
А вот и все: в Британии приняли окончательное решение по Brexit
17:31
В России нашли "украинский след" в стрельбе на Лубянке: в сети волна шуток
17:15
Никакой компьютерной графики: Том Круз испытал перегрузку в истребителе ради нового фильма
16:09
Трагедия на съемках "Ходячих мертвецов": семья погибшего каскадера получит $ 8,6 млн
15:26
IMDb назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы 2020 года
13:35
Известная plus-size модель снялась голой на последних неделях беременности: фото
13:23
alyona alyona и Джамала выпустили клип к треку "Забирай" - он об обратной стороне популярности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве на выходных будет снег: опубликован необычный "прогноз"

пятница, 20 декабря 2019, 19:15
переглянути новину українською

В Киеве сегодня будет снег, его в пятницу 20 декабря, привезут с Карпат, чтобы создать жителям и гостям столицы новогоднее развлечение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Карпатский снег появится в центре Киева под Аркой дружбы народов. Снег везут под специальным тентом, и лишний раз заглядывать туда нельзя, поскольку в столице плюсовая температура, и он може быстро растаять.

Всего в столицу направилось 30 тонн снега из Буковели. Снежное покрытие счищали с дорог и загружали в камазы в течение трех часов. Под Аркой дружбы народов уже сооружены конструкции для будущих трамплинов, некоторые будут высотой в пятиэтажный дом.

Теперь в Киеве будут снежные развлечения на новогодние праздники, даже если снег в столице не выпадет.

Напомним, что в сети показали свежие фото из Харькова, где немного потеплело, некоторые жители слишком обрадовались и вернулись к летним развлечениям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: