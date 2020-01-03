В Киеве открыли стрельбу, ранив мужчину в голову: подробности ЧП

В ночь с 1 на 2 января в Киеве группа неизвестных выстрелила мужчине в голову.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы по адресу улица Академика Кабулкова, 1. Там между мужчиной и компанией произошел конфликт. В результате потасовки мужчине нанесли телесные повреждения.

Прибывшие полицейские выяснили детали ЧП. Стало известно, что выстрелив в мужчину компания не остановилась. Также раненого еще и избили.

Пострадавшего с ранением теменной части головы госпитализировали в больницу. Также полицейским удалось задержать подозреваемого. По предварительным данным, выстрел был сделан из револьвера под патрон флобера.

Как сообщал "Апостроф", 1 января в 2:00 на перекрестке улиц Канатной и Итальянской в Одессе мужчины спровоцировали стрельбу и убегали от полиции.