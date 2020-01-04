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В Киеве живодер привязал к дереву мертвую собачку: опубликовано фото

суббота, 04 января 2020, 12:55
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На Минском массиве в Киеве нашли мертвую собаку, которую привязали к дереву и оставили.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Судя по всему, маленькую собачку привязали и избили.

"Лежит собачка, привязана поводком к дереву..в наморднике..в ошейнике... мертвая. Не знаю,что за порода,не дворняжка, домашняя. Может кто-то узнает, присмотреться, возможно это ваших соседей. Зло должно быть наказуемо", - пишет автор, который нашел труп животного.

"Зачем живодеры и садисты вообще рождаются, зачем их носит земля? Собачку очень жаль, обидно, что никто не защитил ребенка. Но Бог видит все", "И как только люди кармы не боятся. Зачем вы только дальше живете ? Твари! Этого никто вам не простит! Просто ужас", "Теперь граждане Италии, посмевшие выбросить питомцев на улицу, несут заслуженное наказание. Это может быть штраф в размере 10 000 евро, условное наказание или заключение под стражу сроком на 1 год. Власти надеются, что такие нововведения помогут значительно сократить количество бездомных животных. Но Украине видимо далеко", - пишут в комментариях.

Напомним, что на левом берегу Каменского в Днепропетровской области двое подростков жестоко убили кота.

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