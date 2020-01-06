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В Киеве ограничат движение на Рождество: где не проехать

понедельник, 06 января 2020, 04:15
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7 января на праздник Рождество в столице запретят движение транспорта на некоторых улицах.

Об этом сообщают на официальном портале Киева.

Так, с 12:00 до 17:00 перекроют движение вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Также 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем во избежании давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Площадь Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет с изменениями:

  • троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Как сообщал "Апостроф", синоптик Наталья Диденко уточнила прогноз погоды на Сочельник и на Рождество - в эти дни в Украине будет без осадков.

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