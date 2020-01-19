В Киеве заметили необычных "полицейских" на интересном авто: фото

В воскресенье, 19 января, в Киеве заметили необычный автомобиль с сигнальными сиренами, которые являются обязательным атрибутом полицейского автотранспорта, но не гражданского.

Снимки на одной из трасс столицы сделал собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Изначально, глядя на снимки, можно подумать, что в авто действительно находятся сотрудники полиции, но как оказалось, за рулем авто сидел молодой парень, который по внешнему виду, вряд ли имеет отношение к структуре правоохранительных органов.

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Напомним, что в Украине за самовольную установку сигнальных спецэлементов предполагаются штрафы.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на субботу, 18 января, в Киеве задержали полковника и бывшего председателя ГАИ Украины Александра Ершова. Он был пьян и сопротивлялся задержанию.

Также в пятницу, 17 января, в Киеве произошла авария с маршруткой.