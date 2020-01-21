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Появились фото и детали о военном, который застрелился в здании ЦИК в Киеве

вторник, 21 января 2020, 11:02
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Сотруднику Управления государственной охраны, который был найден мертвым в здании Центральной избирательной комиссии Украины, было всего 25 лет.

Об этом сообщается на Instagram-странице "kiev.informator.ua".

Погибшего сотрудника УГО звали Ярослав Розумняк. Его тело было обнаружено в здании ЦИК в Печерском районе Киева вечером 20 января. В этот вечер Ярослав находился на дежурстве.

В здании ЦИК слышали выстрел. Вскоре после этого и было найдено тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Предварительная причина гибели парня – самоубийство. Подробности устанавливает следствие.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 19 января в Киеве от страшного ножевого ранения погиб ветеран АТО. Полиция предполагает, что это могло быть самоубийство.

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