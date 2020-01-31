В заповедной зоне в центре Киева вырубают деревья: в сети показали фото

31 января на Владимирской горке в Киеве коммунальщики срубили деревья.

Фотодоказательства на Facebook-странице опубликовал Назар Приходько.

"Владимирская горка, это историческая местность в центре Киева, где князь Владимир Русь крестил. Горка является объектом природно-заповедного фонда и объектом культурного наследия - Долина реки Днепр, а спилили около ста деревьев", - написал Приходько.

На фото видно, что вдоль лестницы, ведущей к Днепру, на месте деревьев остались только опилки и пеньки. Такую же картину можно наблюдать чуть ниже памятника Владимиру Великому.

В то же время Елена Гладкова в комментарии к посту отметила, что в прошлом году вблизи Владимирской горки украли 300 туй, которые подарил Киеву председатель наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.

Как писал "Апостроф" ранее, в Киеве после новогодней ночи на перекрестке проспектов Правды и Свободы (микрорайон Виноградарь) появилась гора елок, которые выбросили, как мусор.