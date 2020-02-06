RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

14:08
День Ксении: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе
14:06
Как низко: Владимиру Остапчуку досталось от хейтеров за публичный троллинг жены
14:05
В Киеве начались обыски в космическом агентстве и на заводе "Арсенал": первые подробности
13:45
Фильмы с Кирком Дугласом, которые стоит посмотреть в память о 103-летнем актере
13:33
В Польше на ходу загорелся автобус с украинцами, фото
13:28
Зимняя сказка в феврале: опубликованы яркие фото заснеженных городов в Украине
13:27
В Киеве вспыхнул серьезный пожар в ресторане, фото
13:26
Россиянин получил высокую "должность" у боевиков ДНР: в Кремле сделали циничное заявление
13:16
В сеть слили первые фото со съемок новой "Матрицы" - годы идут, и Нео сильно изменился
13:03
Смыло волной и унесло: в оккупированном Крыму произошло страшное ЧП на пляже
13:00
Земля и мать не продаются: эксклюзивные фото митинга у стен Рады
12:51
"Коллаборационизм и государственная измена": известный журналист дал оценку действиям Кивы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве начались обыски в космическом агентстве и на заводе "Арсенал": первые подробности

четверг, 06 февраля 2020, 14:05
переглянути новину українською

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия ”завод "Арсенал" проходят обыски.

Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства.

Основанием для следственных действий, как утверждается, является расследование по растрате государственного имущества в “Арсенале”.

Отмечается, что агентство тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

Примечательно, что накануне, 5 февраля, коллективу Государственного космического агентства представили нового руководителя Владимира Усова.

Фото: Facebook

Как ранее сообщал "Апостроф", телеканал 1+1 заявил, что не знает причин обысков СБУ, которые проходят в здании в Киеве по адресу Куреневская, 18.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: