В Киеве начались обыски в космическом агентстве и на заводе "Арсенал": первые подробности

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия ”завод "Арсенал" проходят обыски.
Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства.
Основанием для следственных действий, как утверждается, является расследование по растрате государственного имущества в “Арсенале”.
Отмечается, что агентство тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.
Примечательно, что накануне, 5 февраля, коллективу Государственного космического агентства представили нового руководителя Владимира Усова.
Как ранее сообщал "Апостроф", телеканал 1+1 заявил, что не знает причин обысков СБУ, которые проходят в здании в Киеве по адресу Куреневская, 18.