В Киеве начались обыски в космическом агентстве и на заводе "Арсенал": первые подробности

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия ”завод "Арсенал" проходят обыски.

Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства.

Основанием для следственных действий, как утверждается, является расследование по растрате государственного имущества в “Арсенале”.

Отмечается, что агентство тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

Примечательно, что накануне, 5 февраля, коллективу Государственного космического агентства представили нового руководителя Владимира Усова.

Фото: Facebook

Как ранее сообщал "Апостроф", телеканал 1+1 заявил, что не знает причин обысков СБУ, которые проходят в здании в Киеве по адресу Куреневская, 18.