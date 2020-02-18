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В центре Киева на памятке архитектуры заметили незаконную надстройку: фото

вторник, 18 февраля 2020, 21:41
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В центре столицы запустили незаконную стройку на крыше дома, который является памятником архитектуры.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Хмарчос".

Строителей за работой застали по адресу улица Саксаганского, 43б. По словам жителей дома, новые владельцы квартиры на последнем этаже начали строить второй этаж жилья для себя. А те, в свою очередь, утверждают, что имеют разрешение от управляющей компании Голосеевского района - правда, только на ремонт крыши над своей квартирой, без вмешательства в конструкцию дома

"Надстроили помещения, это видно на фото. Разобрали всю крышу", - сказала одна из жительниц дома.

Соседи "надстройки" говорят, что по дому уже пошли трещины. Они обеспокоены тем, что в процессе строительства новые владельцы снесли оригинальные деревянные перекрытия и переобустроили разводку горячей воды на чердаке.

Жители неоднократно обращались в различные учреждения с просьбой остановить строительство: вызвали полицию (где даже открыли уголовное производство), обращались в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Ответ на их запрос пришел только через два месяца. В письме написали, что разрешение на это строительство не было зарегистрировано.

Отмечают, что в Департаменте охраны государственной наследия сообщили, что этот дом до сих пор является памятником архитектуры местного значения. Его построили в 1906 году.

Одна из его жительниц рассказала, что в послевоенные годы люди тоже делали себе "лачуги" на крыше. Но в 1976 году, во время капитального ремонта здания, их выселили, а в доме официально достроили еще один этаж.

Напомним, на крыше фасадных домов в центре Киева появляются пристройки, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые фото незаконной надстройки в центре Киева на ул. Софийская, 1/2.

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