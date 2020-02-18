В Киеве горячий "гейзер" создал на перекрестке огромную яму: фото и видео ЧП

Во вторник, 18 февраля, в Печерском районе Киева прорвало трубопровод с горячей водой, а улицу затопило.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Инцидент случился по адресу улица Генерала Алмазова (бывшая улица Кутузова), 5. В результате аварии на месте прорыва теплосети образовалась яма диаметром в несколько метров.

По словам местных жителей и работников ближайшего рынка, они в полдень ощутили вибрацию на участке. Некоторые водители даже перепарковали свои авто подальше. Сам прорыв произошел приблизительно в 14:00.

На место вызвали работников коммунальных служб. Они начали ликвидировать последствия аварии. Работу обещали завершить вечером 18 февраля или утром 19 числа.

Отмечают, что из-за аварии часть дороги оказалась заблокированной. Там уже образовался затор.

Подробнее читайте про аварии в Киеве в материале "Апострофа": "Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить.