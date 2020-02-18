RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

21:09
"Слуга народа" уже готовится к местным выборам: стали известны фамилии "кураторов"
20:24
СНБО принял решение по оборонному заказу на ближайшие годы
20:18
Зеленский надежд не оправдал: назван план Кремля с "уставшими от войны" украинцами
19:48
Маникюр на месяц: как сохранить дизайн ногтей и отложить поход в салон Lime
19:36
Сети удивило заявление лидера "Слуги народа" про нападение на ВСУ на Донбассе: видео
19:07
Путин принял решение по своему "серому кардиналу": опубликован документ
18:52
Я представляю "Тартак" с новым вокалистом - Положинский впервые о решении покинуть группу Lime
18:04
Кресло Зеленского на "Рассмеши комика" займет известная украинка Lime
17:50
Нашли "занятие" для рук: появилось забавное видео с нардепами в Раде
17:21
Снимки украинского фотографа посоревнуются за главный приз крупнейшего в мире фотоконкурса Lime
16:48
Влад Яма трогательно признался в любви жене в день ее рождения Lime
16:17
Доказательство для Гааги: появилось фото смертельного "сюрприза" от войск Путина на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве горячий "гейзер" создал на перекрестке огромную яму: фото и видео ЧП

вторник, 18 февраля 2020, 20:49
переглянути новину українською

Во вторник, 18 февраля, в Печерском районе Киева прорвало трубопровод с горячей водой, а улицу затопило.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Инцидент случился по адресу улица Генерала Алмазова (бывшая улица Кутузова), 5. В результате аварии на месте прорыва теплосети образовалась яма диаметром в несколько метров.

По словам местных жителей и работников ближайшего рынка, они в полдень ощутили вибрацию на участке. Некоторые водители даже перепарковали свои авто подальше. Сам прорыв произошел приблизительно в 14:00.

На место вызвали работников коммунальных служб. Они начали ликвидировать последствия аварии. Работу обещали завершить вечером 18 февраля или утром 19 числа.

Отмечают, что из-за аварии часть дороги оказалась заблокированной. Там уже образовался затор.

Подробнее читайте про аварии в Киеве в материале "Апострофа": "Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: