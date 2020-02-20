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Хватит заглядывать в глаза Путину: эксклюзивные фото и видео акции у офиса Зеленского

четверг, 20 февраля 2020, 21:40
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Фото: Дмитрий Малышко\Апостроф

В четверг, 20 февраля, в Киеве, у входа в Офис президента Украины активисты провели акцию, в ходе которой пришли вспомнить героев Небесной сотни и напомнить руководству страны, за что боролись участники Революции достоинства.

Фото и видео с места акции сделал собственный корреспондент "Апострофа" Дмитрий Малышко.

Участники акции требуют, чтобы коллаборационисты все-таки получили по заслугам и оказались в местах лишения свободы. Жителям ОРДЛО ввели ограничение – они не должны иметь права избираться и избирать. Третьим требованием активисты назвали отставку нового главы ОПУ Андрея Ермака.

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Кроме того, участники акции настаивают на том, чтобы в понедельник, 24 февраля, посетить ГБР и провести народную люстрацию.

Напомним, 18-22 февраля Украина отмечает завершение Революции достоинства и чтит память героев Небесной Сотни. В 2014 году в эти дни в Киеве погибли около ста человек, десятки пропали без вести, более тысячи получили ранения и сотни – арестованы.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в среду, 19 февраля, избрал меру пресечения бывшему офицеру отдельного отряда спецназначения и борьбы с терроризмом МВД "Омега" Владимиру Косенко, которого обвиняют в расстреле протестующих во время Евромайдана.

Подробнее о событиях на Майдане в декабре 2013 - феврале 2014 года, читайте в материале "Апострофа": Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк.

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