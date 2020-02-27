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Людей срочно эвакуируют: в Киеве произошло серьезное ЧП в "Дворце спорта"

четверг, 27 февраля 2020, 11:46
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В четверг, 27 февраля, в Киеве очередной раз сообщили о заминировании здания.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

На этот раз неизвестный сказал о взрывчатке во "Дворце спорта", здание которого находится на Спортивной площади. Вызов на линию "101" поступил около 10:40.

"На место направили кинологов и взрывотехников. Стоит отметить, что в это время в Дворце Спорта проходит форум DreamBIG Forum. На него пришло много людей. Сейчас правоохранители эвакуируют посетителей", - говорится в сообщении со ссылкой на источники издания.

Как сообщал "Апостроф", в Украине продолжается волна массовых "минирований" городов, начавшаяся с "минирования" железнодорожного вокзала в Киеве, которая продолжилась в Одессе, где 14 февраля на электронную почту полиции также пришло анонимное письмо с информацией о массовом "минировании" зданий.

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