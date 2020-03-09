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В Киеве десятки авто "утонули" из-за прорыва трубы: печальные фото и видео

понедельник, 09 марта 2020, 13:55
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Фото: Telegram

В понедельник, 9 марта, в Соломенский районе Киева прорвало трубу и затопило целый двор.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Прорыв в Турецком городке около жилых домов случился около 00:00-01:00, оставив жильцов дома полностью без воды, а потоп последовал уже в 06:00.

Жильцы рассказали, что ночью услышали грохот, а выглянув в окно, увидели бьющийся из асфальта фонтан. Сначала вода стекала в ливневки, но под утро они забились и в соседнем от места прорыва доме образовалась "река" с грязью и песком. Воду перекрыли только к 08:00. А владельцам припаркованных авто пришлось вычерпывать ее из своих "ласточек" ведрами, надев резиновые сапоги или просто обвязав ноги пакетами. Потому что автомобили оказались буквально "плавающими в озере".

На месте работали правоохранители, которые задокументировали жалобы пострадавших местных жителей. К дому, около которого случился прорыв, прибыли коммунальщики. Но оказалось, что из-за автомобиля, который стоял прямо под подъездом, сотрудники "Киевводоканала" не могли подъехать к месту провала и ликвидировать аварию.

Владелец авто боялся двигать машину из-за угрозы еще одного провала на уже треснувшем асфальте. А соседи с угрозами пытались добиться от него согласия на перемещение транспорта. Ведь в доме по адресу улица Пулюя, 1а вообще нет воды, никакой.

В конечном итоге мужчина все же сдался и трактор перетянул Mazda на безопасное расстояние, позволив коммунальщикам приступить к ремонту. Пока неизвестно, сколько времени это займет и когда у людей в квартирах появится вода.

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Как сообщал "Апостроф", в субботу вечером, 7 марта, в Печерском районе Киева произошел прорыв коммуникаций и из-под асфальта потекла горячая вода.

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