Коллапс неизбежен: сети разгневало закрытие метро Киева на карантин

Закрытие столичного метрополитена, о котором во вторник, 17 марта, объявил мэр Киева Виталий Кличко, вызвало волну неудовольствия у пользователей сети.

Свое возмущение киевляне высказывают в комментариях к сообщению мэра столицы на Facebook-странице "ДП Киевский метрополитен".

Как известно, такие жесткие меры власти города Киева объясняют активным распространением коронавируса. Однако, комментаторы указывают на примеры других стран, где свирепствует болезнь.

"Правильно, в непростые времена нужно создать коллапс в столице! В Италии и Испании, да и во всех остальных странах при строжайшем карантине и намного худшей ситуации общественный транспорт и метро везде работают в обычном режиме", - утверждают в комментариях.

Недовольные эти решением киевских властей жители города обращают также внимание на то, что теперь в столице будут более переполнены маршрутки, поэтому пользы для безопасности в этом не видят.

"С каких это пор маршрутки, которые не дизинфицируются, стали безопаснее метрополитена, который проходит дезинфекцию? Почему на это не обращают внимание и не контролируют?" - удивляются киевляне.

Как сообщал "Апостроф",в понедельник, 16 марта, Кабинет министров Украины одобрил предложение президента Владимира Зеленского о закрытии метро для предотвращения распространения коронавируса.