Очередь "скорых": что происходит в больнице Киева, куда везут больных с подозрением на коронавирус

В Александровской больнице Киева, куда свозят больных с подозрением на коронавирус, можно увидеть несколько автомобилей скорой помощи, которые привозят в больницу пациентов с подозрением на COVID-19.

Соответствующее видео опубликовала на YouTube-канале журналистка Анна Стешенко, которая ожидает результата теста на коронавирус.

На кадрах можно увидеть врачей в защитных костюмах и несколько машин скорой помощи. Медики облачены в костюмы полностью, начиная от головы и защиты для глаз, заканчивая руками, на которых надеты перчатки. Все происходит спокойно, без паники, под контролем представителей полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились эксклюзивные фото и видео храма при Александровской больнице в Киеве, где держат больных коронавирусом.

Также появились эксклюзивные фото из аэропорта "Борисполь", куда пребывают украинцы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса.