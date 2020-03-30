RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

16:35
Они должны заплатить: Трамп резко высказался о переезде принца Гарри и Меган в США Lime
16:23
"Нечеловеческие" условия: украинцы сбежали с обсервации в отеле Киева, видео
16:19
Берегитесь: в Украине еще одна смерть от коронавируса
16:03
Актеры фильма "Заражение" спустя годы записали видео о коронавирусе Lime
15:57
Зеленский прибыл в Раду накануне исторического голосования: первые подробности
15:56
Отпустили, даже не сделав тесты: ситуация с украинцами в "Борисполе" получила неожиданное продолжение
15:24
На Донбассе ликвидировали наемника из России с позывным "Татарин": фото
15:24
В Украине ужесточили наказание за вывоз масок: что грозит нарушителям
15:23
Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры
15:00
В Украине резко похолодает: синоптик рассказала, где ждать дождей и снега
14:48
Я бы могла с ней ужиться: Ирина Билык рассказала о будущей невестке Lime
14:37
"Сюрприз" для бизнеса и помощь безработным: Рада приняла важный закон
Все новости

Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры

понедельник, 30 марта 2020, 15:23
переглянути новину українською

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом Кличко заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.

"Хороших новостей у меня, к сожалению, нет... Некоторые люди советуют мне: для имиджа я не должен сам озвучивать весь негатив, а перевести эту миссию на заместителей, других чиновников. Я убежден, что как мэр города, как человек, отвечающий за столицу, должен предоставлять реальную и полную информацию. Говорить не только обо всем эффективном, что мы делаем в ситуации распространения вируса, но и об угрозе, охватившей страну и Киев в частности!" - сказал Кличко.

По его словам, глупо считать, что угроза инфицирования коронавирусом "касается кого угодно, но только не вас лично".

"Есть сознательные киевляне. А есть немало тех, до кого не дошло! Я не прошу и не рекомендую! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаетесь на пикники; устраиваете аншлаги на детских площадках; отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! Почему-то считаете, что пронесет", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что в случае масштабного распространения коронавируса ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в медучреждениях. И не только в Украине.

"Посмотрите на Италию! Там врачи решают, кого спасать, а кого – нет... Посмотрите и на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти поездки толпами на "природу" - нас ждет большая катастрофа! По вине легкомысленных людей, не соблюдающих ограничений, пренебрегающих своей безопасностью и безопасностью окружающих", - сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что вирус поражает не только пожилых людей. В столице уже два случая заболевания детей. Среди заболевших – немало молодых людей. Некоторые пациенты, немного старше 30, – в тяжелом состоянии.

"Я призываю всех! Прекратите жить иллюзиями и осознайте реалии! Уберечь себя – это уберечь своих близких, круг своего общения, многих других людей", - обратился к киевлянам Виталий Кличко.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: