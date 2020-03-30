Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом Кличко заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.

"Хороших новостей у меня, к сожалению, нет... Некоторые люди советуют мне: для имиджа я не должен сам озвучивать весь негатив, а перевести эту миссию на заместителей, других чиновников. Я убежден, что как мэр города, как человек, отвечающий за столицу, должен предоставлять реальную и полную информацию. Говорить не только обо всем эффективном, что мы делаем в ситуации распространения вируса, но и об угрозе, охватившей страну и Киев в частности!" - сказал Кличко.

По его словам, глупо считать, что угроза инфицирования коронавирусом "касается кого угодно, но только не вас лично".

"Есть сознательные киевляне. А есть немало тех, до кого не дошло! Я не прошу и не рекомендую! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаетесь на пикники; устраиваете аншлаги на детских площадках; отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! Почему-то считаете, что пронесет", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что в случае масштабного распространения коронавируса ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в медучреждениях. И не только в Украине.

"Посмотрите на Италию! Там врачи решают, кого спасать, а кого – нет... Посмотрите и на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти поездки толпами на "природу" - нас ждет большая катастрофа! По вине легкомысленных людей, не соблюдающих ограничений, пренебрегающих своей безопасностью и безопасностью окружающих", - сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что вирус поражает не только пожилых людей. В столице уже два случая заболевания детей. Среди заболевших – немало молодых людей. Некоторые пациенты, немного старше 30, – в тяжелом состоянии.

"Я призываю всех! Прекратите жить иллюзиями и осознайте реалии! Уберечь себя – это уберечь своих близких, круг своего общения, многих других людей", - обратился к киевлянам Виталий Кличко.