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Астрономы получили загадочный радиосигнал из космоса

вторник, 02 июля 2019, 05:32
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Радары в Австралии уловили мощный и быстрый радиосигнал из крупной галактики, расположенной далеко от Земли: источник сигнала пока неизвестен.

Об этом сообщает "Hi-news".

Как отмечается, галактика под названием DES J214425.25-405400.81 находится в 4 миллиардах световых лет от нашей планеты (в миллиард раз дальше, чем от Солнца до ближайшей звезды). Световой год — это расстояние, которое луч света может преодолеть за год. То есть, свет или радиосигнал из этой галактики дойдет до нас за 4 миллиарда лет.

Из этой галактики пришел сигнал — "быстрый радиовсплеск", как их называют в научном мире. Они настолько мощные, что с одним быстрым радиовсплеском в космос выбрасывается энергия, которую наше Солнце может выбросить за 10 000 лет.

Быстрые радиовсплески входят в число явлений, которые наука пока не может объяснить.

Получив сигнал, астрономы начали искать, откуда он пришел. Им удалось не только обнаружить галактику, которая стала источником сигнала, но и сузить круг поиска до конкретного места в самой галактике — в 13 000 световых лет от центра галактики.

По словам ученых, вполне возможно, что это "послание" породило одно из мощных космических явлений: разрушение звезды или черная дыра, которая засосала звезду и разорвала ее на части. Сообщается, что это могут быть и послания инопланетян, но на текущий момент ученые отказываются в это верить. Они полагают, что во Вселенной предостаточно мощных и необычных событий, способных отправить нам подобное послание.

Быстрые радиосигналы регистрируют все чаще: в прошлом году их было уже больше двадцати. Их главная особенность в том, что они, как правило, не повторяются.

"Но если хоть какой-нибудь сигнал повторится — будьте уверены, телескопы всего мира будут направлены в одну точку неба. Потому что отправить повторяющийся сигнал может и что-то разумное", – говорится в материале.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинско-американская аэрокосмическая компания Firefly начала набор людей для полета в космос.

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