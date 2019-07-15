RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

23:32
Появились данные, где удерживают осужденного в Италии бойца АТО: видео
23:15
Варфоломей сделал важное заявление о признании ПЦУ и скандале вокруг Филарета
22:54
Синоптики назвали дату, когда в Украине прекратятся дожди
22:37
В Индии аттракцион с людьми разлетелся на части: жуткий момент попал на видео
22:15
У боевиков истерика: ВСУ устроили дерзкую "диверсию" на Донбассе, фото
21:56
Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину - Тимошенко
21:34
Гламурное селфи: планы главарей ДНР-ЛНР показали одной картинкой
21:30
Деньги на украинскую медицину были всегда, не было политической воли их использовать по назначению - Дубиль
21:15
Зеленский устроил "чистки" дипломатов: кто попал под раздачу
20:58
Смертельная доза: в Киеве поймали рекордно пьяного водителя, фото
20:57
СМИ: Кличко агитирует за кандидата в нардепы Костенко в рабочее время
20:30
Бойцы ВСУ показали, как мстят врагу за обстрелы: мощное видео с передовой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые впервые сфотографировали уникальный космический объект

понедельник, 15 июля 2019, 14:01
переглянути новину українською

Астрономы получили самый детальный снимок микроквазара SS 433.

Об этом сообщают на сайте Европейской южной обсерватории (ESO).

Ученым удалось получить фото, используя массив радиотелескопов ALMA. Отмечают, что микроквазар SS 433 был открыт более сорока лет назад и с тех пор он является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем.

"SS 433 проживает на расстоянии примерно 18 тысяч световых лет от Земли в направлении созвездия Орла. Изображение, впервые полученное на субмиллиметровых длинах волн с ALMA, отличается от предыдущих тем, что на нем видны джеты, выбрасываемые горячим быстровращающимся диском, который окружает черную дыру в центре микроквазара", – говорится в сообщении.

Микроквазары представляют собой двойные звездные системы, в которых остаток первой, сжатый в компактный объект (такой как нейтронная звезда или черная дыра), гравитационно связан со вторым обычным светилом, движущимся по тесной орбите вокруг первого компонента.

В таких экстремальных системах происходит аккреция материи на нейтронную звезду или черную дыру, сопровождающаяся спорадическими выбросами с околосветовой скоростью струй материи, так называемых джетов. Это дает наблюдаемую картину, близкую к той, что видна в случае квазаров, то есть активно поедающих вещество сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

В случае с SS 433 напоминающая штопор форма микроквазара связана с явлением прецессии – распространяясь в пространстве, джеты медленно поворачиваются вокруг своих осей, примерно так же, как гироскоп или замедляющийся волчок, при этом ориентация их осей вращения меняется. Диаметр этого "штопора" огромен, он примерно в 5 тысяч раз больше размера Солнечной системы.

Еще один замечательный аспект проведенных на ALMA наблюдений заключается в том, что форма этого объекта ранее была предсказана спектроскопическими измерениями, выполненными на телескопах GlobalJetWatch в 2018 году. Сопоставление этих наблюдений позволило исследователям сделать и проверить предсказания касательно направления и траекторий джетов.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали анимационную карту Вселенной, которая показывает историю открытий планет за пределами Солнечной системы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: