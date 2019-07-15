Ученые впервые сфотографировали уникальный космический объект

Астрономы получили самый детальный снимок микроквазара SS 433.

Об этом сообщают на сайте Европейской южной обсерватории (ESO).

Ученым удалось получить фото, используя массив радиотелескопов ALMA. Отмечают, что микроквазар SS 433 был открыт более сорока лет назад и с тех пор он является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем.

"SS 433 проживает на расстоянии примерно 18 тысяч световых лет от Земли в направлении созвездия Орла. Изображение, впервые полученное на субмиллиметровых длинах волн с ALMA, отличается от предыдущих тем, что на нем видны джеты, выбрасываемые горячим быстровращающимся диском, который окружает черную дыру в центре микроквазара", – говорится в сообщении.

Микроквазары представляют собой двойные звездные системы, в которых остаток первой, сжатый в компактный объект (такой как нейтронная звезда или черная дыра), гравитационно связан со вторым обычным светилом, движущимся по тесной орбите вокруг первого компонента.

В таких экстремальных системах происходит аккреция материи на нейтронную звезду или черную дыру, сопровождающаяся спорадическими выбросами с околосветовой скоростью струй материи, так называемых джетов. Это дает наблюдаемую картину, близкую к той, что видна в случае квазаров, то есть активно поедающих вещество сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

В случае с SS 433 напоминающая штопор форма микроквазара связана с явлением прецессии – распространяясь в пространстве, джеты медленно поворачиваются вокруг своих осей, примерно так же, как гироскоп или замедляющийся волчок, при этом ориентация их осей вращения меняется. Диаметр этого "штопора" огромен, он примерно в 5 тысяч раз больше размера Солнечной системы.

Еще один замечательный аспект проведенных на ALMA наблюдений заключается в том, что форма этого объекта ранее была предсказана спектроскопическими измерениями, выполненными на телескопах GlobalJetWatch в 2018 году. Сопоставление этих наблюдений позволило исследователям сделать и проверить предсказания касательно направления и траекторий джетов.

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