RU  UA  EN

среда, 7 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 августа

04:31
Астрономы нашли на Солнце гигантские вихри, переносящие энергию
03:19
Стреляют не только по мишеням: появилось мощное видео с бойцами ВСУ
02:34
Николаю II стало обидно: сети повеселило фото "няши" Поклонской в Эмиратах
01:29
К нам приехала холера: в сети показали фото закрытых пляжей в Крыму из-за опасной болезни
00:33
Сети шокировало убийство кота на глазах у детей в Николаеве: фото и видео

6 августа

23:59
Стало известно об освобождении украинского политзаключенного в Крыму: подробности и фото
23:56
Боевой человек: появились интересные подробности о новом командующем ООС на Донбассе
23:47
Лига чемпионов: все результаты 6 августа
23:34
Мост не помогает: появились свежие фото "переполненных" пляжей в Крыму
23:31
Команда Реброва выстояла в битве с хорватским "Динамо" в Лиге чемпионов
23:28
В Киеве жестко наказали вора, грабившего женщин: опубликовано видео
23:20
Лига чемпионов: "Динамо" проиграло в первом матче
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Астрономы нашли на Солнце гигантские вихри, переносящие энергию

среда, 07 августа 2019, 04:31
переглянути новину українською

Ученые обнаружили доказательства существования на Солнце энергетических волновых импульсов, названных в честь нобелевского лауреата Ханнеса Альвена.

Об этом сообщается в статье на сайте Nature Communications.

Авторы работы уточнили, что эти волны создаются плазменными вихрями фотосферы размером с Британские острова на Земле. Всплески проникают в атмосферу Солнца по магнитным "трубкам", но почти не вызывают там изменений, просто перенося энергию и частицы.

Ученые указывают, что поток энергии, который переносит эти импульсы, в 10 раз выше, чем необходимо, чтобы удерживать температуру небесного тела. Изучение этого явление даст ответ на вопрос о том, каким именно образом Солнце и другие звезды нагреваются и сохраняют свою температуру.

В ближайшее время ученые намерены смоделировать движение альвеновских волн с помощью компьютерных технологий, чтобы установить, являются ли они главной причиной нагрева звезды.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые поделились прогнозом, что стадия "умирания" Солнца может начаться через пять миллиардов лет. После названного срока Солнце взорвется, поглотит близлежащие планеты, "выбросит" внешний материал в туманность и резко уменьшится.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: