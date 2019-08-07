Астрономы нашли на Солнце гигантские вихри, переносящие энергию

Ученые обнаружили доказательства существования на Солнце энергетических волновых импульсов, названных в честь нобелевского лауреата Ханнеса Альвена.

Об этом сообщается в статье на сайте Nature Communications.

Авторы работы уточнили, что эти волны создаются плазменными вихрями фотосферы размером с Британские острова на Земле. Всплески проникают в атмосферу Солнца по магнитным "трубкам", но почти не вызывают там изменений, просто перенося энергию и частицы.

Ученые указывают, что поток энергии, который переносит эти импульсы, в 10 раз выше, чем необходимо, чтобы удерживать температуру небесного тела. Изучение этого явление даст ответ на вопрос о том, каким именно образом Солнце и другие звезды нагреваются и сохраняют свою температуру.

В ближайшее время ученые намерены смоделировать движение альвеновских волн с помощью компьютерных технологий, чтобы установить, являются ли они главной причиной нагрева звезды.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые поделились прогнозом, что стадия "умирания" Солнца может начаться через пять миллиардов лет. После названного срока Солнце взорвется, поглотит близлежащие планеты, "выбросит" внешний материал в туманность и резко уменьшится.