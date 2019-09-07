Гормоны, луч света и черная дыра: названы лауреаты главной научной премии года

Стали известны лауреаты главной научной премии года Breakthrough Prize.

Об этом сообщает naked-science.

В этом году премия по фундаментальной физике была присуждена коллективу ученых Телескопа горизонта событий, которые смогли получить первый в мире снимок черной дыры. Всего над этим работали 347 человек из разных стран. С помощью восьми чувствительных телескопов, синхронизируя каждый из них с помощью сети атомных часов, команда создала виртуальный телескоп размером с Землю, с разрешающей способностью, которая никогда ранее не достигалась на поверхности нашей планеты.

"Оскар" по математике на этот раз получили ученые, решившие проблему о луче света, освещающем комнату. Она формулируется так: "Если луч света от точечного источника отражается от стен полностью зеркальной комнаты, то достигнет ли он в конечном итоге каждой части помещения или некоторые ее области навсегда останутся темными?" После перевода задачи в очень абстрактную многомерную постановку два математика смогли показать, что для многоугольных комнат с углами, которые являются частями целых чисел, только конечное число точек останется неосвещенным. Одна из исследователей не дожила до вручения премии и умерла в 2017 году в возрасте 40 лет от прогрессировавшего рака молочной железы.

В области наук о жизни премии New Horizons Prize в этот раз дали четырем исследователям. Первую из них дали за открытие нового пути гормональной системы, через который жировая ткань сигнализирует мозгу регулировать пищевое поведение. Вторую награду получили ученые, которые обнаружили шапероны — класс белков, главная функция которых заключается в контроле правильного сворачивания других белков. Третью премию получил ученый, которые открыл молекулы, клетки и механизмы, лежащие в основе болевого ощущения. И, наконец, четвертую New Horizons Prize получила женщина, которая раскрыла роль некоторых белков в развитии деменции и бокового амиотрофического склероза, в болезни Паркинсона и множественной системной атрофии.

Отметим, что эта премия организована одноименным фондом, который финансируется бывшим совладельцем Mail.ru Юрием Мильнером. Ежегодно фонд вручает премии в размере трех миллионов долларов за самые важные для человечества прорывы в науке. Премия присуждается в трех областях: фундаментальной физике, науках о жизни и математике. Помимо главной, существует также награда New Horizons Prize в размере 100 тысяч долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы самые бессмысленные научные исследования года.