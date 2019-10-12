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Ученым удалось сфотографировать космическую паутину: что это такое

суббота, 12 октября 2019, 04:25
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Ученым впервые удалось сделать снимок космической паутины и увидеть, как растут галактики.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Hi-News.ru.

Благодаря снимку космической нити можно увидеть, как выглядит космос, если выйти за пределы не только Солнечной системы, но и локальной группы галактик.

Галактические нити. Они же - космическая паутина.

Ранее, большая часть данных о космической паутине была основана на компьютерных симуляциях. Однако, теперь международная группа исследователей впервые увидела две газовые нити, соединяющие множество галактик в пустоте. Галактические нити, состоящие из сверхскопления галактик, образуют сложную, взаимосвязанную структуру, которая связывает галактики друг с другом.

Однако обнаружить эти нити трудно. Микеле Фумагалли из Даремского университета и его коллеги изучили область неба, в которой находится протокластер галактик — область, где начинает собираться большая группа галактик.

На видео ниже показаны нити космической паутины в протокластере SSA22.

Таким образом, галактики внутри скопления испускают ультрафиолетовый свет, в результате чего новые звезды образуются внутри или из-за вспенивающихся областей вокруг сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Нити газа поглощают этот свет и излучают его. Поэтому, только используя очень большой телескоп Европейской южной обсерватории в Чили, астрономы смогли обнаружить повторно излучаемый свет. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале "Science", обнаруженные галактические нити простираются на миллионы световых лет.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых из США обнаружила 21 звезду, которые периодически меняют свою яркость.

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